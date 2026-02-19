L’Olbia comunica che la gara esterna con la Flaminia Civita Castellana si giocherà senza pubblico.

Il club gallurese fa sapere che il match valido per l’8ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, in programma domenica alle 14.30 allo stadio Madami di Civita Castellana, “sarà a porte chiuse, causa concomitanza della manifestazione di chiusura del Carnevale Civitonico”.

Oltre all’allenatore Daniele Livieri e al team manager Piero Rudellat in panchina, e ai giocatori Perrone, Putzu e Anelli in difesa e Santi in attacco, fermati tutti dal giudice sportivo, in occasione della trasferta laziale i bianchi dovranno rinunciare, dunque, anche ai loro tifosi.

© Riproduzione riservata