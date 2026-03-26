Promozione, marcatori: duello Sanna-Marci nel girone A, Barboza domina nel BAlle spalle di Narboza, con ventiquattro gol, Domenico Saba del Bonorva
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Continua la sfida a distanza tra Andrea Sanna e Angelo Marci nella classifica marcatori del girone A di Promozione. L’attaccante del Terralba, nell’ultimo turno (dodicesima giornata di ritorno), ha realizzato la sua ventiquattresima rete, firmando il 2-2 contro l’Uta, mentre Marci ha raggiunto quota diciannove con il gol segnato nella trasferta di Oristano contro la Tharros.
Avanza anche Marco Gianoli della Tharros, autore del diciassettesimo centro stagionale proprio contro la capolista Guspini. Sale a quattordici reti Roberto Cappai della Villacidrese, protagonista con una doppietta nel poker rifilato al Selargius.
Nel girone B, il leader indiscusso della classifica è il centrocampista dell’Alghero Diego Barboza, che contro il Luogosanto ha messo a segno la sua trentunesima rete stagionale, festeggiando anche la promozione in Eccellenza.
Alle sue spalle, con ventiquattro gol, Domenico Saba del Bonorva, a segno nella vittoria contro il Bosa. Resta stabile a quota diciannove l’attaccante dell’Atletico Bono, Gavino Molozzu.
Girone A
24 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
19 RETI: Angelo Marci (7 rig.) (Guspini).
17 RETI: Marco Gianoli (Tharros).
16 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
14 RETI: Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).
12 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Gianluca Reginato (Selargius).
11 RETI: Ezequiel Cordoba (1 rig.) (Guspini).
10 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
9 RETI: Marco Atzeni (1 rig.), Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros).
8 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Gianluca Riep (Guspini); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020); Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Matheus Leite Mendes (3 rig.) (Baunese); Riccardo Pulcrano, Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Edoardo Sedda (Ovodda); Stefano Murgia (2 rig.) (V. Borgo S. Elia); Matteo Atzei (Villacidrese).
Girone B
31 RETI: Diego Barboza (6 rig.) (Alghero).
24 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).
19 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).
17 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese).
15 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 2, Macomerese 13); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas); Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
14 RETI: Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo).
13 RETI: Gonzalo Ferro (2 rig.) (Ozierese); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).
11 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).
10 RETI: Gabriele Nieddu (Ghilarza).
9 RETI: Michele Chelo (Bonorva); Agustin Meli (Coghinas); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese); Antonio Fantasia (4 rig.) (Ozierese).
8 RETI: Augusto Bonivardi (2 rig.) (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Cissè Kaba Sidi (Bosa); Joao Pedro Pereira Barzaghi (2 rig.), Nicolò Trenta (Campanedda); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Ruben Figueiras (Thiesi).