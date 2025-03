Luca Rusani è il nuovo allenatore della Lanteri che partecipa al girone B della Promozione. Sostituisce il dimissionario Massimiliano Mura.

Originario di Sassari, classe 1979, Rusani ha una solida esperienza come allenatore, avendo guidato la Nuorese in Promozione e in precedenza la stessa Lanteri. Uno dei suoi successi più significativi è stata la promozione del Calangianus dalla Promozione all'Eccellenza.

Come calciatore è cresciuto nelle giovanili della Torres, arrivando a giocare a livello professionistico e vincendo un campionato di C2.

Ha giocato anche per altre squadre come Tivoli, Poggibonsi, Calangianus, Budoni, Alghero in Eccellenza, Tempio, Castelsardo, Usinese e Ozierese.

Rusani sarà affiancato dal vice allenatore Adamo Piras e dall'allenatore dei portieri Michele Chicconi.

La Società Lanteri è determinata ad affrontare la fase finale della stagione con entusiasmo e determinazione, augura un grande in bocca al lupo al nuovo staff tecnico.

