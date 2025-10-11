Promozione, l’Arzachena si ferma a UsiniGli smeraldini perdono l’imbattibilità, Usinese a segno 2-0 con Mudadu e Grassi
Nella sfida dei piani alti la spunta l’Usinese, infliggendo all’Arzachena la prima sconfitta. Smeraldini piegati 2-0 questo pomeriggio al “Peppino Sau” di Usini, dove va in scena una partita dai due volti.
Dopo un primo tempo equilibrato la squadra di Pierluigi Scotto sblocca il risultato nella ripresa col neo entrato Mudadu, a segno al 22’ dagli sviluppi di una punizione. Il raddoppio lo firma al 36’ l’altro subentrato Grassi, e alla squadra di Mauro Ottaviani tocca incassare il primo kappaò della stagione, che arriva alla 6ª giornata del campionato di Promozione.
Scavalcati in classifica dall’Usinese – che mantiene l’imbattibilità, unica formazione del girone B insieme alla capolista Alghero – i galluresi scivolano dal secondo al sesto posto con 13 punti, ma non c’è tempo per piangersi addosso.
Mercoledì Bonacquisti e compagni torneranno a giocare, di nuovo in trasferta, contro il Coghinas per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, e servirà la massima concentrazione. La voglia di riscatto farà il resto.