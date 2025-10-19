Trascinata da un incontenibile Donati, l’Arzachena Academy Costa Smeralda batte il Ghilarza 2-0 tra le mura amiche del Biagio Pirina e ritrova il successo dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.

La sfida della 7ª giornata di Promozione si decide del primo tempo con la doppietta dell’ex Tempio, a segno al 1’ e al 39’. Grazie alla vittoria di questo pomeriggio, quinta della serie, Bonacquisti e compagni si issano a quota 16 punti nel girone B e ricominciano a insidiare le “big” torneo, mentre Donati consolida il titolo di capo cannoniere dei galluresi con 6 reti.

© Riproduzione riservata