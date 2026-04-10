Raggiunta la salvezza nella serie C femminile la Women Torres si appresta a tornare in campo dopo la pausa pasquale. Le rossoblù di mister Emanuele Riu faranno visita domenica al Sedriano. Calcio d'inizio alle ore 14.30 nel campo comunale Magistelli di Bareggio.

Dall'infermeria si attendono buone notizie in vista del match, con mister Riu che spera di recuperare qualche pedina dalla lista delle indisponibili per infortunio. Tante assenze pesanti, ma allo stesso tempo lo spirito da battaglia che ha contraddistinto le rossoblù che, come sempre, cercheranno di dare il massimo gettando il cuore oltre l'ostacolo. Il prossimo avversario, come detto, è il Sedriano, all'andata la sfida si è conclusa con un 3-3 pirotecnico, condito dalla splendida rete di Castronuovo su calcio di punizione.

Il tecnico Emanuele Riu presenta la gara: «Con le ragazze abbiamo lavorato per mantenere alta la condizione e prepararci al meglio per il finale del campionato. Mi aspetto sicuramente una gara importante da parte del Sedriano, anche perché giocheremo in casa loro e vorranno sfruttare il fattore campo per cercare la vittoria. Proprio per questo dovremo farci trovare pronti, con l’atteggiamento giusto e grande attenzione, sapendo che sarà una partita tutt’altro che semplice. Dovremmo andare oltre le difficoltà date da un'infermeria in sovraffollamento».

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