Eccellenza, marcatori: Balde resta in vettaCaso Lanusei, per la doppietta di Martins si attende il giudice sportivo dopo il ricorso
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Ousmane Baldé del Buddusò, stabile a quota 15 reti, resta al vertice della classifica marcatori del campionato di Eccellenza.
Fa discutere intanto la situazione legata al Lanusei: dopo l’assegnazione della sconfitta a tavolino contro il Calangianus, non sono state attribuite le due reti all’attaccante ogliastrino Alfredo Martins, che sarebbe così salito a 16 gol. L’attaccante resta invece fermo a quota 14, in compagnia di Blas Dante Tapparello, bomber dell’Ossese. Il Lanusei ha comunicato di aver presentato ricorso: ora la decisione passa al giudice sportivo.
Nel dodicesimo turno è andato a segno Kaio Piassi dell’Ilvamaddalena, che sale a 13 centri stagionali, staccando il compagno di squadra Caio De Cenco, fermo a 12.
A quota 11 gol, Marco Caggiu della Nuorese è stato raggiunto da Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
16 RETI: Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
15 RETI: Ousmane Balde (7 rig.) (Buddusò).
14 RETI: Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
13 RETI: Kaio Piassi (Ilvamaddalena).
12 RETI: Caio De Cenco (Ilvamaddalena).
11 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Marco Caggiu (Nuorese); Bruno Lemiechevsky Melessi (3 rig.) (Tempio).
10 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias).
9 RETI: Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 8, Villasimius 1).
8 RETI: Niccolò Moreo (Calangianus).
7 RETI: Nicola Mereu (Lanusei); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Nahuel Menseguez (1 rig.) (Tortolì).
6 RETI: Ognjen Mudrinski, Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Marcos Mainardi (2 rig.) (Ossese); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).