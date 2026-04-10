Domenica la Serie D, girone G, torna in campo con la 14esima giornata di ritorno.

Il match più atteso è senza dubbio il derby sardo tra Costa Orientale Sarda e Budoni, in programma a Tertenia alle ore 15. La squadra di Francesco Loi arriva all’appuntamento forte di una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi, con tre pareggi nelle ultime tre gare, e va a caccia degli ultimi punti per la matematica salvezza, pur continuando a coltivare il sogno playoff, distante appena tre lunghezze.

Situazione opposta per il Budoni, reduce dalla pesante sconfitta contro il Valmontone e invischiato in zona playout, a due punti dalla salvezza diretta: per gli ospiti l’unico obiettivo possibile è la vittoria.

Sempre alle 15, il Monastir ospita il Trastevere. La squadra di Marcello Angheleddu cerca il colpo contro la seconda forza del campionato per consolidare la propria posizione in zona playoff e continuare a sorprendere in questo finale di stagione.

A Sassari, il Latte Dolce attende la Palmese con fischio d’inizio alle 15. I sassaresi puntano a fare bottino pieno per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose e dare continuità agli ottimi risultati ottenuti contro Anzio e Nocerina. Non sarà però semplice: la Palmese è avversario ostico e non perde in trasferta dallo scorso 7 dicembre.

Trasferta durissima per l’Olbia, terzultima in classifica, impegnata alle 14.30 sul campo della capolista Scafatese. I campani, corazzata del girone, arrivano però dal primo ko stagionale e vogliono subito rialzare la testa davanti al proprio pubblico.

Proprio in occasione di Scafatese-Olbia, al “Giovanni Vitiello”, è prevista la premiazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per la squadra vincitrice del girone. Subito dopo il fischio finale inizierà la festa gialloblù, con squadra e staff pronti a celebrare la promozione insieme alla città con una sfilata su bus scoperto. Ingresso gratuito per tutti i settori dello stadio.

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