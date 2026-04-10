Terzultima giornata di campionato nel girone A di Promozione, con tutti i riflettori puntati sulla corsa al vertice e sulle zone calde della classifica. Domenica alle 16 si gioca in contemporanea su tutti i campi, in un turno che può risultare decisivo sia per la promozione che per la lotta salvezza.

In vetta è bagarre totale, con le prime quattro squadre racchiuse in appena tre punti. Il Guspini, terzo in classifica e reduce dalla pesante sconfitta contro il Castiadas, ospita la capolista Terralba nel big match di giornata: uno scontro diretto che può valere una fetta importante di stagione. I padroni di casa sono chiamati a vincere per tentare il sorpasso, mentre la squadra di Daniele Porcu vuole difendere il primato.

Il Castiadas è invece atteso sul campo dell’ostica Uta. I sarrabesi devono necessariamente vincere per tenere vive le speranze di promozione diretta e restare agganciati alla vetta.

La Villacidrese è impegnata in trasferta sul campo dell’Arborea, formazione ormai stabile in quinta posizione ma ancora capace di insidiare chiunque. Per gli ospiti è una gara da non sbagliare per rimanere in scia alle prime e continuare a credere nel salto di categoria.

Sfida interessante anche tra Jerzu e Tharros: i padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Cus Cagliari ospita l’Ovodda in un confronto delicato in chiave salvezza. Gli ospiti arrivano allo scontro appaiati al Pirri in piena zona playout, in una situazione sempre più complicata.

Proprio il Pirri trasferta sul campo del Tonara, formazione ormai con più di un piede in Prima Categoria: i padroni di casa, ultimi con 21 punti, sono obbligati a vincere per sperare ancora, mentre il Pirri vuole allungare sull’Ovodda e mettere un margine sulla zona più pericolosa.

Situazione critica per la Freccia Parte Montis, penultima a quota 23, attesa dalla sfida con un Atletico Cagliari in crescita e ancora in corsa per migliorare la propria posizione: per i padroni di casa potrebbe essere l’ultima occasione per rientrare nella lotta.

Infine, il Samugheo, ormai quasi salvo, riceve il Vecchio Borgo Sant’Elia, mentre il Selargius affronta la Baunese, penultima in compagnia della Freccia Parte Montis.

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