Si apre con l’anticipo di domani alle 16 la 32esima e terzultima giornata del girone B di Promozione. In campo il Bonorva, ormai certo della seconda posizione e quindi qualificato ai playoff per il salto di categoria, contro una Macomerese che naviga nel cuore della classifica.

Domenica alle 16 si disputano le altre gare del turno, con diversi incroci importanti sia in vetta che in zona salvezza. L’Alghero, già promosso in Eccellenza, sarà impegnato a Sassari contro il Campanedda e punta a centrare la ventinovesima vittoria stagionale.

Il big match di giornata è senza dubbio Coghinas-Ozierese: quarta contro terza in classifica, separate da quattro punti, in una sfida che può pesare in modo decisivo nella corsa ai playoff.

Il Luogosanto, appaiato al Coghinas, riceve il Thiesi, ormai salvo da tempo ma sempre insidioso.

L’Usinese ospita lo Stintino, con gli ospiti alla ricerca di punti fondamentali per provare a uscire dalla zona playout. Situazione simile per il Bosa, anch’esso a quota Stintino, impegnato al “Biagio Pirina” di Arzachena in una gara delicata.

L’Atletico Bono, penalizzato da diverse assenze per squalifica e obbligato a vincere per tentare l’aggancio alla zona playout, affronta in casa il San Giorgio Perfugas.

Sfida delicatissima in coda tra Ghilarza e Li Punti, mentre chiude il programma Castelsardo-Tuttavista.

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