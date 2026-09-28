Tra sabato e domenica, le formazioni oristanesi che prendono parte ai tornei di Eccellenza e Promozione sono state grandi protagoniste.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu cade tra le mura di casa contro il Lanusei (0-1). A regalare i 3 punti alla formazione ospite, il gol in apertura (al 3’) di Loi. Lo stesso attaccante ogliastrino, nella ripresa, ha colpito una traversa. L’undici allenato da Roberto Concas, dopo un primo tempo sottotono, ha reagito nella ripresa, andando vicino alla marcatura nel finale, con Sarritzu (poi uscito per infortunio) e Sanna. Lanusei che grazie alla vittoria del “Remigio Corda” mantiene la vetta alla classifica, mentre i terralbesi incassano la seconda sconfitta della stagione.

In Promozione, girone A, l’Arborea è la grande protagonista di giornata. La squadra allenata da Maurizio Firinu si impone nel big match della terza di andata contro la Ferrini Cagliari, per 2-1, al termine di una partita intensa e piacevole. Dopo il botta e risposta in avvio di gara firmato da Pibiri (al 2’) e Usai (al 8’), è la zampata di Capraro (al 47’ del secondo tempo) a regalare la vittoria ai padroni di casa. Successo che regala all’Arborea la vetta alla classifica a punteggio pieno (9 punti assieme al Selargius). Nello stesso girone, termina in pareggio il derby tra Samugheo e Tharros (1-1). Nel primo tempo Erbì porta avanti i ragazzi allenati da Federico Trudu; nella ripresa pareggia i conti il colpo di testa di Loua. Per il Samugheo un punto che riscatta la sconfitta del turno precedente a Castiadas, per gli oristanesi, invece, è il primo punto stagionale.

Nel girone B, primo stop dell’anno per il Bosa, sconfitto in casa dalla capolista Monte Alma per 1-3. Nel primo tempo, i bosani con Fadda rispondono al vantaggio ospite di Leoncini. Nella ripresa, Palmas e Bonivardi regalano i 3 punti al Monte Alma.

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