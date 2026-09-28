È il Genneruxi ad imporsi nel torneo precampionato "Gherreris" di basket regionale, svoltosi a San Sperate e organizzato dalla locale società del Basket Club San Sperate.

La compagine cagliaritana, nel corso del quadrangolare disputatosi sabato e domenica tra formazioni che parteciperanno ai tornei di Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2, ha avuto la meglio sui padroni di casa, sul Basket Settimo e sull’Azzurra Oristano.

Nella giornata di sabato si sono disputate le semifinali, con il San Sperate che ha battuto il Basket Settimo, mentre il Genneruxi ha vinto contro l’Azzurra. Domenica, la finale per il terzo e quarto posto è andata alla compagine oristanese, vittoriosa di misura contro il Settimo, mentre la finalissima è stata ad appannaggio del Genneruxi che, dopo essere stata sotto per buona parte della gara, ha accorciato le distanze ed è poi riuscito a mettere il naso in avanti fino alla sirena finale.

Per tutte le squadre partecipanti è stato un buon test in vista dell’imminente inizio della stagione ufficiale.

© Riproduzione riservata