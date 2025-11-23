Difficile impegno questo pomeriggio per l'Alghero, capolista del girone B della Promozione. La squadra di Mauro Giorico sarà impegnata sul campo del Luogosanto , settimo in classifica. I catalani hanno finora vinto tutte le undici partire finora giocate. Alle sue spalle, Usinese, staccata di 9 punti, Bonorva e Macomerese, sotto di dieci punti. Nerlle ultime domeniche ha perso contatto l'Arzachena, in crisi, finita nel centro della classifica, a 17 punti dall'Alghero. Oggi gli smeraldini ospitana in Coghinas. Le altre gare: Bono-Li Punti, Bonorva-Bosa, Campanedda-Tuttavista, Castelsardo-Macomerese, Ghilarza-Stintino, San Giorgio-Ozierese e Usinese-Thiesi. Si gioca alle 15.

