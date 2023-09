Dopo il pareggio della prima giornata sul campo del Tuttavista Galtellì, l'Alghero fa il suo esordio casalingo domenica 1 ottobre alle 16, al Pino Cuccureddu, dove affronterà lo Stintino di Giampiero Loriga, reduce dalla vittoria interna contro l'Abbasanta.

«Sarà il nostro esordio in casa in questo campionato, dobbiamo farci trovare pronti e offrire una prestazione positiva. Affronteremo una squadra ben allenata con giocatori di talento e sicuramente in fiducia dopo la vittoria di domenica. Dovremo alzare il livello di attenzione e la qualità del gioco», ha dichiarato l'allenatore Gian Marco Giandon. L'obiettivo è quello di portare a casa i tre punti.

Antonio Caria

