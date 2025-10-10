La Maunese si raffprza col tesseramento del centrocampista Emin Bahtijar, originario della Macedonia del nord, da tempo in paese.

Ex Fc Rabotnicki, Fc Vardar ,Fc Makedonia Gp, Emin vanta anche due presenze nella nazionale Macedone Under 16. Sarà a disposizione di Mister Mario Masia per la stagione 2025/26.

Con sei punti in cinque gare la Baunese occupa una posizione di quasi centro classifica del girone A della Promozione.

