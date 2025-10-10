Calcio regionale
10 ottobre 2025 alle 09:42
Promozione, la Baunese tessera il centrocampista macedone Emin BahtijarCon sei punti in cinque gare la squadra occupa una posizione di quasi centro classifica del girone A
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Maunese si raffprza col tesseramento del centrocampista Emin Bahtijar, originario della Macedonia del nord, da tempo in paese.
Ex Fc Rabotnicki, Fc Vardar ,Fc Makedonia Gp, Emin vanta anche due presenze nella nazionale Macedone Under 16. Sarà a disposizione di Mister Mario Masia per la stagione 2025/26.
Con sei punti in cinque gare la Baunese occupa una posizione di quasi centro classifica del girone A della Promozione.
© Riproduzione riservata