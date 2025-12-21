Promozione, inarrestabile Alghero: ad Arzachena termina 0-1Decisiva la rete di Barboza prima dell'intervallo
Il campo reso pesante dall’abbondante pioggia non aiuta lo spettacolo del calcio, ma al Biagio Pirina questo pomeriggio Arzachena e Alghero ne hanno dato eccome.
La sfida della 16ª e penultima giornata di andata del girone B di Promozione se l’aggiudica la capolista grazie al gol realizzato al 43’ del primo tempo da Barboza, al sedicesimo centro in campionato. I padroni di casa non hanno, però, sfigurato, sfiorando il vantaggio al 25’ con Cannone e il pareggio nel finale con Babou.
Allo stesso modo, l’Alghero del grande ex Mauro Giorico ha avuto più di una chance per chiudere la partita, ma tant’è: i giallorossi vanno alla sosta natalizia a punteggio pieno, con 48 punti in classifica, mentre la squadra di Mauro Ottaviani esce a testa alta dal confronto con la regina incontrastata del torneo e conserva il nono posto con 23 punti e la consapevolezza di poter girare con un bottino migliore a gennaio, dopo la trasferta sul campo del fanalino di coda Tuttavista.