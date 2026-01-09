Si gioca domani, sabato, il girone A della Promozione. Tutti in campo per la prima giornata del girone di ritorno con impegni non facili per le due capoliste, prime con 40 punti. Il Castiadas ospiterà alle 15 l'Arborea. Il Guspini sarà invece ospite alle stessa ora del Vecchio Borgo Sant'Elia. Sempre alle 15, il calendario propone, Baunese-Villacidrese, Atletico Cagliari-Pirri, Terralba-Tonara e Tharros-Samugheo. Alle 15,30 si giocherà Ovodda-Selargius, Alle 16, Uta-Jerzu e alle 18,30 Cus Cagliari-Freccia Mogoro.

Il girone B si giocherà domenica: previste Alghero-Bosa, Bono-Campanedda, Ghilarza-Luogosanto, Li Punti-Bonorva, Ozierese-Usinese, Perfugas-Castelsardo, Stintino-Arzachena, Thiesi-Coghinas e Tuttavista-Macomerese. L'Alghero punta alla 18esima vittoria consecutiva. La squadra di Mauro Giorico finora non ha avuto rivali, vincendo tutte le gare finora giocate. L'Eccellenza è proprio nelle sue mani.

