L'attesa è finita. Al campo "Chicchitto Chessa" si gioca la finalissima di ritorno dei playoff di Promozione. In palio c'è un posto in Eccellenza, traguardo che per il Bonorva avrebbe il sapore della storia.

La squadra di Michele Pulina si presenta all'appuntamento forte del 2-0 conquistato sette giorni fa sul campo della Villacidrese. Un vantaggio pesante che mette i biancorossi in una posizione di grande vantaggio: basterà non perdere con due gol di scarto per festeggiare la promozione. La Villacidrese di Diego Mingioni, al contrario, è chiamata a una rimonta difficile ma non impossibile: per riaprire i conti dovrà vincere con almeno due reti di margine, trascinando la sfida ai supplementari e, eventualmente, ai rigori.

La vincitrice accederà direttamente all'Eccellenza. La perdente dovrà sperare in un ripescaggio, tenendo d'occhio l'esito dei playoff nazionali dell'Ilvamaddalena: solo una loro promozione libererebbe un posto aggiuntivo nel torneo regionale. Entrambe le formazioni sono al completo.

Il tecnico del Bonorva non vuole sentir parlare di gestione del risultato. «Affronteremo la gara consapevoli che è una finale», esordisce Pulina, «senza pensare all'andata. Mi aspetto una partita combattuta, dove non dovremo abbassare la guardia nemmeno per un secondo. Ho chiesto un ultimo sforzo ai ragazzi: voglio una squadra affamata, non appagata. L'obiettivo è vicino ma va conquistato sul campo, davanti a una Villacidrese che resta una buona squadra».

Il mister è pienamente consapevole del peso storico della posta in gioco: «Raggiungere l'Eccellenza sarebbe un traguardo straordinario per questa società. Tutti conoscono il significato di questo momento e sono certo che sarà un motivo in più per dare il massimo. Il gruppo è unito e determinato a chiudere nel migliore dei modi una stagione che, in ogni caso, ricorderemo con grande orgoglio».

A dirigere l'incontro Rosanna Barabino di Sassari, coadiuvata dagli assistenti Samuel Fronteddu di Nuoro e Nicola Deriu di Oristano. Fischio d'inizio alle 16.

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