La nona giornata del girone B di Promozione ha confermato il dominio assoluto dell’Alghero, che continua la sua marcia trionfale centrando il nono successo consecutivo. La squadra di Mauro Giorico ha travolto sabato il Li Punti per 5-1, mantenendo il punteggio pieno in classifica, con 34 gol realizzati e solo sette subiti. Decisive le reti di Barboza, Scognamillo, Virdis e Baraye, con una prestazione di squadra che ha messo in luce l’ottimo lavoro del tecnico e la qualità della rosa. Numeri impressionanti che consacrano l’Alghero come la principale candidata a dominare il campionato.

Alle spalle della capolista, l’Usinese non molla: la squadra rossoblù ha vinto 1-0 il big match contro il Coghinas, grazie a un bolide sotto la traversa di Fabio D’Andrea, usinese doc. Un successo importante che permette agli usinesi di restare a sei punti dalla vetta.

Subito dietro c’è il Bonorva, che ha superato 4-3 il Campanedda in una gara spettacolare e ricca di emozioni. Protagonista assoluto Domenico Saba, autore di una tripletta che ha trascinato la squadra, mantenendo vivo il sogno di restare agganciata al vertice.

Prosegue il buon momento della Macomerese, che ha centrato il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e un pareggio), superando 2-1 un ostico Atletico Bono. Decisivi Pinto de Charvallo e Navarro, autori dei gol che hanno permesso agli uomini di Massimo Altarozzi di conquistare tre punti pesanti, dimostrando organizzazione, solidità e determinazione nei momenti chiave della partita.

Clamoroso il tonfo dell’Arzachena, travolta 7-1 dal Luogosanto al "Biagio Pirina": tripletta di Mossa, poi a segno Occhioni, Cosseddu, Stefanoni e Ricciu. Per gli smeraldini si tratta della seconda sconfitta consecutiva, che li ha fatti scivolare al quinto posto, mettendo in discussione il percorso fin qui positivo.

In coda, il Ghilarza riprende a respirare grazie al 2-1 sul Bosa, interrompendo una serie negativa di tre sconfitte. Importanti vittorie anche per Ozierese e Thiesi, rispettivamente contro Castelsardo e Stintino. Ancora a quota zero punti il Tuttavista, battuto 3-0 a Galtellì dal sorprendente San Giorgio Perfugas, confermando il suo status di rivelazione della stagione.

