Promozione, il Vecchio Borgo Sant'Elia supera la Freccia Parte MontisL’anticipo del girone A finisce 3-1
Nel match che ha aperto la settima giornata del girone A di Promozione, disputato al comunale “Bellavista” di Sinnai, il Vecchio Borgo Sant’Elia conquista tre punti importanti battendo per 3-1 la Freccia Parte Montis.
Il vantaggio arriva al 33’ grazie a Mastropietro, che si ripete anche al 15’ della ripresa, firmando la doppietta personale e il momentaneo 2-0. Gli ospiti provano a riaprire il match al 24’, con la rete di Mandis che accorcia le distanze. Ma nel finale, al 37’, è Vieira a mettere il sigillo definitivo, chiudendo i conti.
Domani si completa la settima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, due sfide attirano l’attenzione: Arborea-Guspini e Villacidrese-Castiadas. Quest’ultima sarà un banco di prova importante per la capolista di Cristian Dessì, unica squadra a punteggio pieno. La Villacidrese, seconda in classifica, sogna il sorpasso tra le mura amiche.
Impegno ostico anche per il Terralba, atteso sul difficile campo del Baunei, mentre a Selargius, al “Virgilio Porcu”, i granata di Federico Cocco ricevono lo Jerzu, squadra neopromossa ma determinata. Il Cus Cagliari sarà di scena a Samugheo, il Pirri ospita l’Ovodda. Infine, l’Atletico Cagliari sfiderà in casa la Tharros, mentre il programma si chiuderà con Tonara-Uta.
Nel girone B, fari puntati su Alghero: allo stadio “Pino Cuccureddu” la formazione di Mauro Giorico, tra le favorite per il salto di categoria, affronta il Thiesi. Turno casalingo anche per il Bosa, che se la vedrà con il San Giorgio Perfugas. Sfida di cartello a Bonorva, dove arriva l’Usinese. Il Coghinas accoglie l’Atletico Bono, ancora a secco di punti, ora affidato al nuovo tecnico Giuseppe Meloni. Ad Arzachena, al “Biagio Pirina”, scontro importante contro il Ghilarza, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità.
Il Castelsardo ospita il Luogosanto, mentre il Li Punti di Cosimo Salis, in netta ripresa, farà visita alla Macomerese. A completare il quadro della giornata: Ozierese-Campanedda e Tuttavista Galtellì-Stintino.