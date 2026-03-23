La dodicesima di ritorno del torneo di Promozione regionale di calcio regala nuove emozioni. Grandi protagoniste le oristanesi impegnate nei due gironi. Nel girone A, in particolare, continua il testa a testa per la vetta della classifica.

Nel girone A il Terralba F. Bellu pareggia per 2-2 contro l’Uta e scivola al secondo posto. Partita che nei primi minuti si mette in discesa per la compagine allenata da Daniele Porcu, grazie alla rete firmata da Manuel Piras. Nella ripresa, però, gli ospiti ribaltano la situazione: prima arriva il pareggio di Picciau su punizione, poi a tempo quasi scaduto il sorpasso di Federico Porru. Nei minuti di recupero è la 24sima rete in campionato di Andrea Sanna a dare il pareggio ai terralbesi. Terralba che porta a casa un punto ma perde la prima posizione, a vantaggio del Guspini che vince nell’anticipo contro la Tharros espugnando il Comunale di Oristano per 3-5. Tutto nel primo tempo; gli oristanesi dopo lo svantaggio iniziale si portano avanti per 3-1 (reti di Gianoli, Lonis e Nicola Orrù), prima del nuovo sorpasso ospite nella parte finale del primo tempo. Ora la classifica vede Guspini primo con 67 punti, Terralba a 66, Castiadas terzo con 64 e Villacidrese quarta a 63.

Tra le oristanesi, da segnalare i colpi esterni di Arborea e Freccia Parte Montis. La formazione guidata da Maurizio Firinu ritorna dalla trasferta di Pirri con una bella vittoria (1-2 il finale). Le reti che valgono la quarta vittoria di fila sono state messe a segno da Pibiri e Casu (in mezzo il momentaneo pareggio di Mattana). I mogoresi, invece, fanno loro lo scontro salvezza sul campo della Baunese, per 2-4. Per l’undici allenato da Giancarlo Boi decisive, oltre ad un’autorete, i gol messi a segno da Cruccas, Cau e Mandis. Con questa vittoria la Freccia accorcia a 3 punti il margine sulla zona playout, con 5 giornate ancora da disputare. Infine, torna alla vittoria anche il Samugheo, per 1-0, contro il Tonara. Ai padroni di casa basta il gran gol di Hurtado nel primo tempo per portare a casa la nona vittoria stagionale. Successo che regala una posizione di centro classifica, a distanza di sicurezza dalla zona “calda”.

Nel girone B doppia sconfitta per le due oristanesi. Il Bosa, dopo aver chiuso il primo tempo in parità (1-1), cade in casa per 1-4 contro il Bonorva, seconda forza del torneo. Bosani che, al momento, hanno solo un punto di vantaggio sulla zona playout. Il Ghilarza, invece, perde lo scontro diretto per la salvezza in casa dello Stintino per 1-0. Ghilarzesi che rimangono al terz’ultimo posto, in compagnia dell’Atletico Bono (con 24 punti).

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