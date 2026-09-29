In vetta, per quanto riguarda l'Eccellenza, si parla gallurese, in virtù del primo posto occupato dal Santa Teresa Gallura. Mentre in Promozione, nel gir.B, la lingua ufficiale è l'anglonese dell'entroterra.

Nello specifico il nulvese e calcisticamente parlando il Monte Alma "ispriccada" alla perfezione, sia in Coppa Italia che in campionato. L'undici di Ivano Falchi ha sinora conosciuto solamente successi, e quell'etichetta di "matricola terribile", inizia a diventarle stretta, e presto, così facendo, se ne parlerà: come della squadra di cui tutte dovranno tener conto, nel caso ambiscano ad un campionato di vertice.

Con 3 lunghezze di ritardo troviamo il duo Castelsardo-Coghinas (6 punti): domenica scorsa, chi in trasferta, chi in casa, hanno collezionato successi importanti, e con punteggi cospicui.

La prima in graduatoria tra le galluresi è il Luogosanto con 5 punti: l'undici di Balzano, per 2 volte in vantaggio ad Arzachena, è stato raggiunto in entrambe le occasioni, e alla fine si è dovuto accontentare del pari. Un derby che dunque ha assegnato un punto a testa e in tal modo la compagine smeraldina, guidata da Ottaviani, raggiunge quota 4.

Un gradino più sotto, quindi 3 punti, si trova la San Giorgio Perfugas, che si mette alle spalle un avvio stentato, ottenendo la prima vittoria stagionale, a spese del Fonni. Con un punto in classifica il Buddusò, sconfitto ad Ozieri.

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