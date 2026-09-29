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L'Accademia Sulcitana ha scelto il nuovo tecnico. A pochi giorni dall'esonero di Andrea Loi e del suo staff, la società ha affidato la guida della prima squadra a Cristian Dessì, chiamato a risollevare le sorti del club nel campionato di Promozione. Con lui arriva anche un nuovo staff tecnico: Carlo Lai sarà l'allenatore in seconda e si occuperà anche della preparazione atletica, mentre Mauro Toffolon sarà il preparatore dei portieri. Nei prossimi giorni la società ufficializzerà le altre figure che completeranno lo staff. Nel comunicato ufficiale il club dà il benvenuto al nuovo tecnico e ai suoi collaboratori, augurando a tutti un buon lavoro e le migliori soddisfazioni per la stagione. Per Dessì la missione non è semplice. L'Accademia Sulcitana si trova in fondo alla classifica del girone A, insieme a Uta e Tharros, ancora ferma a zero punti: tre sconfitte in tre giornate, dallo 0-6 dell'esordio con la Ferrini al 2-3 casalingo contro l'Antiochense. Ora tocca a lui dare subito una scossa alla squadra e conquistare, già dalla prossima giornata, i primi punti della stagione, per rilanciare un campionato cominciato in salita.