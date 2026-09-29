Difficile di questi tempi portare avanti una scuola calcio per insegnare ai più piccoli il gioco ma, soprattutto, i valori dello sport. Per scongiurare il rischio di uno stop della scuola l’amministrazione comunale di Castiadas è intervenuta con un contributo straordinario di ottomila euro in favore della Asd Castiadese Calcio. L’associazione ha infatti chiesto aiuto "per i rilevanti costi da sostenere annualmente per garantire un'attività sportiva organizzata e qualificata, tra i quali quelli relativi agli allenatori, ai collaboratori tecnici, al materiale e alle attrezzature sportive, all'acqua e alle merende per i giovani atleti, all'utilizzo del pulmino per la partecipazione a raduni e tornei e alle pulizie straordinarie degli spogliatoi”.

La scuola calcio, come viene riportato nella delibera della Giunta comunale, “coinvolge circa trenta bambini, con prospettive di ulteriore crescita dal momento che una parte dei giovani residenti nel territorio svolge attività sportiva presso società calcistiche di altri Comuni del Sarrabus”. Tra gli obiettivi della società c’è quello “di realizzare un grande torneo giovanile da intitolare al Comune di Castiadas”.

Una iniziativa, quest’ultima “che costituisce – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - un'opportunità di valorizzazione dell'immagine del Comune di Castiadas e di promozione del territorio”. Da qui il contributo straordinario da parte, appunto, del Comune.

© Riproduzione riservata