Il Muravera è già protagonista della serie A1 maschile. Due vittorie e cinque punti nel weekend nel Centro Sportivo Bonacossa di Milano, dove le otto protagoniste del campionato, e quattro squadre sarde, si sono date appuntamento per le prime due giornate. Tanti campioni e tante sorprese, si annuncia un campionato di alto livello.

Sabato, Muravera ha iniziato battendo con un netto 3-0 il TT Sassari, grazie ai punti dello sloveno Kozul (73 del mondo) su Puppo, del russo Abusev sul croato Gacina (63), e del sedicenne Trevisan su Cappuccio. In un altro tavolo la Marcozzi, in vantaggio 2-0 è stata battuta 3-2 da Reggio Emilia. Primo punto di Rossi sul polacco Dyjas, segue Berglund su Andrade , poi tutto cambia con lke sconfitte di Manhani e Berglund con Bobocica e Dyas. Rossi resiste sino al quinto set poi deve cedere ad Andrade. Inizia con una sconfitta anche il Santa Tecla Nulvi, battuto 3-1 dal Messina. Punto di Giovannetti a sorpresa su Stojanov, battuti da Ursu prima Ouaiche poi Suderlund, lo svedese perde anche con Pistej.

Domenica altro derby vinto da Nulvi, 3-1 alla Marcozzi a cui non basta il punto iniziale di Rossi. Nerl vicino tavolo il Muravera ingaggia una battaglia con il Messina di Ursu e la spunta 3-2, nonostante i due punti del moldavo su Kozul e Abusev che si riscattano battendo Stojanov. La sorpresa arriva nella terza quando Trevisan batte Pistej 3-1 con un clamoroso 11-0 nel primo set. Seconda sconfitta per il TT Sassari, battuto 3-1 dal Carrara, punto iniziale di Gacina. Con due vittorie da tre punti la matricola Siracusa guida la classifica davanti al Muravera.

Serie A2 femminile

Il Quattro Morti ha fatto l’en plein nel girone A, disputato a Bolzano, due vittorie e primo posto. Wei Jian ha vinto quattro partite senza perdere un set. Tre vittorie di Angeli, una di Manukyan.

Le due squadre del Muravera a Mondovi, girone B, due vittorie per la squadra B con quattro successi di Encea e Barani. Un pari per la formazione A, con punti di Minurri (2) e Seu.

Due vittorie e primo posto per il TT Sassari A, nel gruppo C che ha giocato a Castelgoffredo. Punti di Colantoni e Pinna, tre ciascuno, e Caragea, due. Una vittoria per il Norbello Blu con Ivanova, Moretti e Filippi. Girone D a Carrara, una vittoria e una sconfitta per TT Sassari B e Norbello Giallo. Sassaresi a segno con Roncallo, Garnova e Rozanova, Norbello con doppiette diu Ciaramella e Di Meo.

© Riproduzione riservata