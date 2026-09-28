"Omne trinum perfectum est": questa locuzione latina è perfetta per parlare della terza giornata del campionato di Eccellenza, in riferimento alle formazioni galluresi. Tre vittorie, delle quali 2 in trasferta, sono state ottenute da Calangianus, Ilvamaddalena e dal Santa Teresa, che si è imposto per 3-0. Come se non bastasse, anche il 3-3 con cui il Tempio ha bloccato la corazzata Alghero altro non è che la esaltazione del numero 3.

Ed è proprio da quest'ultimo risultato che partiamo con la nostra analisi settimanale: un pareggio ricco di reti che sta ad indicare il grande e quasi commovente attaccamento ai colori di questa giovanissima squadra e del suo condottiero Massimiliano Paba.

Un risultato positivo fortemente voluto, cercato e ottenuto: dopo l'iniziale vantaggio gli azzurri, sul terreno “casalingo” di Sennori, sono stati raggiunti e superati, ma la corazzata giallorossa dell'ex Giorico non aveva fatto evidentemente i conti con lo smisurato orgoglio dell'undici gallurese, che infatti riacciuffava il pari. Dunque la speranza è ora quella che questo primo punto stagionale porti con sé la meritata soddisfazione di poter tornare a casa, dove per casa si intende, il "Nino Manconi".

Detto del Tempio, passiamo a quelle che hanno conquistato i 3 punti: il Santa Teresa lo ha fatto battendo al "Buoncammino" la matricola Usinese e giusto per non scordarsi del famoso 3 il risultato finale é stato di, 3-0. Risultato che consente all'undici di Levacovich si confermarsi in vetta con 7 punti, grazie anche ai 9 gol segnati (e appena 1 subito).

A quota 6, dunque in seconda posizione, c'è il Calangianus, che dopo l'inciampo dell'esordio ha collezionato 2 successi di fila, l'ultimo dei quali vestendo i panni di "corsaro di montagna" in quel di Gavoi. Stessi panni li ha indossati anche l' Ilvamaddalena che a Uri ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale e con essa il raggiungimento di quota 5, in compagnia dell'Alghero.

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