Si è giocata oggi in Promozione la 27esima giornata. Valanga (8-0) Monastir sul Villamassargia. La squadra di Marcello Angheleddu è ad un solo punto dall’Eccellenza. È finita in parità (1-1) tra Castiadas e Terralba, seconda e terza della classe. Non ne ha approfittato il Cus Cagliari bloccato (1-1) a Carloforte della Verde Isola. Il Pirri espugna (1-2) il campo del Gonnosfanadiga e si riavvicina al terzo posto. Rallenta invece il Guspini, fermato (0-0) in trasferta dal Lanusei. L’Arborea batte (3-1) ed aggancia in classifica l’Orrolese. In coda preziosa vittoria (3-1) dell’Arbus sull’Idolo. Al “Virgilio Porcu” il Selargius piega (3-0) la Gialeto.

Nel girone B, vincono tutte in vetta. La Nuorese piega (3-0) il Posada e resta al comando in compagnia dell’Usinese che, sempre in casa, batte (3-1) il Sennori. Non perde la scia l’Alghero grazie al successo (1-0) contro il Bonorva. Frena, invece, la Macomerese bloccata (1-1) dal Luogosanto. Le altre Abbasanta-Coghinas 0-0, Fonni-Porto Torres 2-2, Sinoscola-Santa Giusta 3-0, Stintino-Lanteri 2-2 e Tuttavista-Ovodda 2-3.

