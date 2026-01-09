Promozione, il Girone A in campo sabato. Domenica tocca alle squadre del NordIl programma delle partite della prima giornata di ritorno
La Promozione di nuovo in campo sabato pomeriggio. Si gioca in anticipo il girone A per la prima giornata di ritorno. Impegni non facili per le due capoliste, prime con 40 punti: il Castiadas ospiterà alle 15 l'Arborea, il Guspini sarà invece ospite alla stessa ora del Vecchio Borgo Sant'Elia. Sempre alle 15 il calendario propone, Baunese-Villacidrese, Atletico Cagliari-Pirri, Terralba-Tonara e Tharros-Samugheo. Alle 15,30 si giocherà Ovodda-Selargius, Alle 16, Uta-Jerzu e alle 18,30 Cus Cagliari-Freccia Mogoro.
Il girone B si giocherà domenica: previste Alghero-Bosa, Bono-Campanedda, Ghilarza-Luogosanto, Li Punti-Bonorva, Ozierese-Usinese, Perfugas-Castelsardo, Stintino-Arzachena, Thiesi-Coghinas e Tuttavista-Macomerese.
L'Alghero punta alla 18esima vittoria consecutiva. La squadra di Mauro Giorico finora non ha avuto rivali, vincendo tutte le gare finora giocate. L'Eccellenza è a portata e il vantaggio sulle dirette inseguitrici appare sino ad ora inattaccabile.