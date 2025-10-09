Il Ghilarza, quint'ultimo in classifica del girone B della Promozione, cambia allenatore. Al posto di Massimiliano Mura arriva Simone Deliperi, ex allenatore del Badesi, che conosce bene l’ambiente ghilarzese per averci giocato e conquistato la Coppa Italia di Eccellenza.

Lo comunicano il presidente Fabrizio Miscali e il Consiglio direttivo «esprimendo grande rammarico. Una decisione presa a malincuore, perché la società non è abituata ad assumere decisioni di questo genere, e lo dimostra il fatto che anche nella scorsa stagione, nonostante quasi tutto il campionato nelle ultime posizioni e la retrocessione, non si è mai arrivati a una simile scelta». «Il nostro rispetto – si legge ancora nel comunicato societario – va al tecnico Massimiliano Mura e ai suoi collaboratori, che hanno dimostrato fino ad oggi capacità e attaccamento al gruppo squadra.Una decisione della quale la società si assume ogni responsabilità, nel bene e nel male, come fatto sempre».

Ora arriva Simone Deliperi, ex allenatore del Badesi, che conosce bene l’ambiente ghilarzese per averci giocato e conquistato la Coppa Italia di Eccellenza. Insieme a lui il vice allenatore Alessandro Masotti, anche lui ex Badesi.

