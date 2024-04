Nell’anticipo della 28esima giornata del girone A di Promozione il Castiadas batte (1-5) in rimonta l’Orrolese e blinda la seconda posizione. Nel primo tempo, al 7’ passaggio filtrante di Ruggeri per Mboup che impegna Contu. All’8’ Bustamante apre sulla sinistra per Simone Mura che si accentra e supera Toro. Al 16’ Sitzia serve l’accorrente Cannas che da due passi spara alto. Al 19’ il pareggio: Simone Mura serve all’altezza del dischetto Claudio Mura che calcia, Contu respinge sui piedi di Cardia che spedisce la palla nel sacco. Al 40’ il sorpasso: Cannas recupera palla in mezzo al campo, apre sulla sinistra per Sitzia che crossa per Cardia che non sbaglia. Al 42’ Anedda scambia con Addis che calcia di poco a lato. Nel secondo, al 2’ Cardia lancia in profondità Mboup che firma il tris. Al 13’ una conclusione di Simone Mura viene deviata in angolo. Al 23’ Erriu s’invola sulla destra e serve Cardia che davanti a Contu insacca. Al 32’ cross di Stefano Mura dalla sinistra per Erriu che batte Contu.

Nel girone B, l’Alghero ha espugnato il campo del Coghinas e si porta momentaneamente in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Usinese e Nuorese che scendono in campo domani. Vittoria esterna (1-2) anche per il Siniscola col Posada.

© Riproduzione riservata