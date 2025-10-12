Le prime sei squadre in cinque punti. Lotta serrata nel girone B della Promozione. L'Alghero, primo in classifica del girone B della Promozione. Le inseguitrici però non demordono: hanno vinto anche il Bosa (15 punti in classifica), l'Usinese (14), il Coghinas e il Bonorva a 13 punti, assieme all'Arzachena che ha invece ha perso lo scontro diretto di Usini.

L’Alghero ha superato (0-1) in trasferta lo Stintino e continua a viaggiare a punteggio pieno. Il Bosa ha vinto (2-3) in extremis a Bono centrando la seconda posizione. L’Usinese ha battuto (2-0) l’Arzachena, sorpassandolo in classifica. Successo (0-3) del Bonorva contro il Luogosanto.

Le altre Campanedda-Castelsardo 4-2, Li Punti-Tuttavista 4-0, Thiesi-Ozierese 2-1 e San Giorgio Perfugas-Macomerese 2-2, Ghilarza-Coghinas 1-5.

