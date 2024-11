Ancora un cambio al vertice nel girone B della Promozione giocata sabato scorso col Bonorva che ha perso la leadership.

La squadra di Michele Pulina si è dovuta arrendere, davanti ai propri tifosi, al Coghinas. Olmetto e compagni hanno rifilato tre reti all’ex capolista compiendo anche il sorpasso in classifica. In compagnia del Coghinas, nella prima piazza, è arrivato il Buddusò che con lo stesso risultato (3-0) ha piegato il Bosa.

Per i biancocelesti è il ritorno al successo dopo due pareggi consecutivi.

«Un campionato nel quale non mancano mai le sorprese di giornata», commenta l’allenatore dell’Atletico Bono, Massimo Altarozzi. «La classifica è cortissima. Le prime dieci squadre sono racchiuse in appena cinque punti. Il Bonorva resta la favorita. Non mi sorprende però la vittoria del Coghinas, formazione che abbiamo affrontato nella giornata precedente che mi ha fatto un’ottima impressione. Davanti dispone di giocatori davvero forti. Coghinas e Buddusò, uniche compagini ancora imbattute, sono outsiders di prima fascia. Ma ci sono anche altre squadre che possono ambire al salto in Eccellenza».

Vola lo Stintino che con la quarta vittoria consecutiva si insedia in quarta posizione. I ragazzi di Roberto Congiata hanno travolto con un poker, lontano da casa, il Castelsardo. La sorpresa Atletico Bono, grazie al meritato successo con l’Ovodda, aggancia in quinta posizione il Luogosanto, sconfitto da un’Usinese in forte ripresa e determinata a risalire la china.

I rossoblù del bomber Domenico Saba navigano a cinque punti dalla vetta, in compagnia di Castelsardo, Siniscola e Bosa. «La nostra ambizione – continua Altarozzi – è la salvezza. Non può essere altrimenti in un girone così tosto. Dobbiamo cercare di raggiungere prima possibile la quota salvezza. Poi vedremo». Tra i protagonisti dell’Atletico Bono, l’attaccante Gavino Molozzu, classe 1998, che ha firmato l’ottava rete stagionale. «Sta facendo bene. Speriamo continui».

Ritrova il sorriso l’Arzachena che con i gol di Augusto Bonivardi e Lorenzo Zela (l’ottavo stagionale) ha espugnato il campo del Tuttavista. Gli smeraldini hanno un ritardo di sette punti dalla coppia di testa. «I biancoverdi hanno una rosa valida con tutte le carte in regola per recuperare terreno. In questo torneo - conclude – col mercato invernale potrebbe cambiare lo scenario».

In coda, sempre il Tonara, sconfitto dal Siniscola, è ora ultimo da solo con soli due punti. I nerorossi hanno perso la compagnia dell’Abbasanta che ha ottenuto la prima vittoria stagionale espugnando a sorpresa l'ostico campo della Macomerese.

