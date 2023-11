Quattro squadre racchiuse in due punti nel girone B della Promozione con la Nuorese che incalza a grandi passi. Comanda l'Ossese con 18 punti (sei vittorie due sconfitte), segue il Lanteri ad una lunghezza, a 17 punti (cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta). Un punto ancora sotto, la Nuorese e l'Usinese.

I barbaricini di Nicola Ruggeri hanno vinto anche sul terreno del Coghinas dimostrando di avere tutti i mezzi per tornare in Eccellenza. La Promozione sta sicuramente stretta alla Nuorese con un passato in Serie D e in serie C2.

Ma attenzione anche all'Alghero del bomber Giuseppe Meloni. Sale la Macomerese. In coda stenta l'Abbasanta con appena due punti in classifica. Soffrono Fonni e Porto Torres.

© Riproduzione riservata