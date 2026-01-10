La Promozione torna in campo domani con le gare del girone B. La capolista Alghero ospiterà il Bosa col pronostico dalla sua parte.

La squadra di Mauro Giorico ha finora vinto tutte le gare con l'Eccellenza ormai virtualmente raggiunta.

In calendario anche Bono-Campanedda, Ghilarza-Luogosanto, Li Punti-Bonorva, Ozierese-Usinese, Perfugas-Castelsardo, Stintino-Arzachena, Thiesi-Coghinas e Tuttavista-Macomerese. Si gioca alle 15.

