10 gennaio 2026 alle 20:16aggiornato il 10 gennaio 2026 alle 20:16
Promozione girone B, l'Alghero ospita il BosaLa squadra di Mauro Giorico ha finora vinto tutte le gare con l'Eccellenza ormai virtualmente raggiunta
La Promozione torna in campo domani con le gare del girone B. La capolista Alghero ospiterà il Bosa col pronostico dalla sua parte.
La squadra di Mauro Giorico ha finora vinto tutte le gare con l'Eccellenza ormai virtualmente raggiunta.
In calendario anche Bono-Campanedda, Ghilarza-Luogosanto, Li Punti-Bonorva, Ozierese-Usinese, Perfugas-Castelsardo, Stintino-Arzachena, Thiesi-Coghinas e Tuttavista-Macomerese. Si gioca alle 15.
