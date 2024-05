Nell’anticipo dell’ultima giornata del girone B di Promozione, la Macomerese ha battuto (2-1) il Fonni. La squadra di Scotto chiude in quarta posizione; il Fonni è retrocesso.

Domenica (ore 16) si giocano le altre gare. I riflettori sono puntati sulla sfida a distanza tra Nuorese e Alghero. La squadra di Antonio Prastaro è attesa a Sassari dal Lanteri, mentre i giallorossi del bomber Meloni fanno visita all’Ovodda, formazione impegnata nella lotta salvezza. Le altre Luogosanto-Abbasanta, Posada-Bonorva, Santa Giusta-Coghinas, Sennori-Porto Torres, Stintino-Siniscola e Tuttavista Galtelli-Usinese. Da definire le due squadre che parteciparanno al playout.

Nel girone A, sempre domenica, alle 16, in campo Atletico Cagliari-Terralba, Calcio Pirri-Arborea, Cus Cagliari-Orrolese, Gialeto-Castiadas, Gonnosfanadiga-Lanusei, Idolo-Guspini, Monastir-Verde Isola, Selargius-Arbus e Villamassargia-Tortolì. Terralba e Pirri sono in lotta per il terzo posto. Gli oristanesi hanno un punto in più. In coda, da stabilire l'ultima formazione che retrocede e le due che si affronteranno al playout. C'è anche il rischio di spareggio per il quartultimo posto in quanto Gialeto e Arbus sono a pari punti.

