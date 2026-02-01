Nell’anticipo della 21ª giornata del girone B di Promozione, il Bonorva ha espugnato il campo dell’Atletico Bono, consolidando così la seconda posizione in classifica. A fare il punto sul campionato è il team manager dei biancorossi, Tore Vinci, che analizza l’andamento della stagione e commenta i risultati del weekend calcistico. «Per la prima posizione credo non ci siano dubbi. L’Alghero comanda sin dalla prima giornata, ha vinto tutte le partite finora e difficilmente si lascerà sfuggire la promozione in Eccellenza», afferma Vinci. «Dietro, invece, c’è grande equilibrio con sei o sette squadre in corsa per i piazzamenti playoff».

Analizzando le partite giocate ieri, il dirigente del Bonorva aggiunge: «Sinceramente non mi aspettavo la vittoria del Campanedda a Usini, mentre prevedere il successo del Coghinas a Sassari, contro il Li Punti: è una squadra ben attrezzata per puntare in alto. Ottimo pareggio tra San Giorgio Perfugas e Arzachena. Lo Stintino, invece, ha sfruttato il fattore campo per vincere lo scontro diretto col Bosa e accorciare le distanze. Da sottolineare, poi, la continuità del Thiesi, che sta ottenendo risultati importanti. Non mi ha sorpreso, infatti, la loro vittoria contro la Macomerese».

Infine, uno sguardo sul cammino del Bonorva: «Lavoriamo settimana dopo settimana per restare al passo con le altre e per mantenerci più in alto possibile», conclude Vinci. «È un campionato molto equilibrato nella parte alta, con l’unica eccezione dell’Alghero, che ha senza dubbio un altro passo».

