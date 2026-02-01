La Scafatese conferma tutta la propria superiorità e continua la marcia in vetta al campionato di Serie D. Nella gara valida per la 22ª giornata, la capolista, ancora imbattuta e dominatrice del torneo, supera con autorità la Costa Orientale Sarda imponendosi per 3-0, grazie a due reti nel primo tempo e una nella ripresa.

Avvio fulmineo dei padroni di casa che sbloccano il match già al 4’: Volpicelli lancia Molinaro in profondità, il diagonale dell’attaccante è preciso e non lascia scampo a Xaxa. I sardi provano a reagire e al 10’ Castineira mette un cross insidioso dall’interno dell’area, ma nessun compagno arriva alla deviazione vincente. Nel momento migliore della Costa Orientale arriva però il raddoppio: al 18’ contropiede letale della Scafatese, Convitto si presenta davanti a Xaxa e firma il 2-0.

Il primo tempo prosegue con qualche tentativo ospite dalla distanza – Murgia e Spanu senza fortuna – mentre i campani sfiorano ancora il gol su punizione con Volpicelli prima dell’intervallo. Nella ripresa la Scafatese gestisce il ritmo e chiude definitivamente i conti con la terza rete firmata da Volpicelli, confermando solidità e cinismo.

Per la Costa Orientale Sarda è una sconfitta pesante, la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare del girone di ritorno. Una classifica che ora inizia a preoccupare e impone una rapida inversione di tendenza.

