Dopo i tre anticipi di ieri, si è chiusa oggi la 16ª giornata del girone B di Promozione. Non si ferma la marcia dell’Alghero, che centra il sedicesimo successo su altrettante gare, facendo ormai un campionato a sé e laureandosi con largo anticipo campione d’inverno.

Al “Biagio Pirina” di Arzachena, i giallorossi si impongono di misura (0-1) al termine di una trasferta tutt’altro che semplice. Una vittoria di carattere e sacrificio, maturata al termine di una gara combattuta, fatta di lotta, fame e grande compattezza. A decidere l’incontro è ancora Diego Barboza, che colpisce di testa firmando il gol che vale tre punti pesantissimi.

Il Bonorva frena in casa contro il Thiesi, chiudendo sul 2-2, e viene superato al secondo posto dall’Usinese, vittoriosa per 3-1 sull’Atletico Bono. Il Coghinas piega con un netto 3-0 la cenerentola Tuttavista. Il Luogosanto supera 2-0 il San Giorgio Perfugas, mentre termina in parità (2-2) la sfida tra Campanedda e Li Punti.

