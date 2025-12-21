Promozione, girone A: tutto invariato in vetta a una giornata dal termineResta a una sola lunghezza dalla vetta la Villacidrese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nulla cambia nelle zone alte della classifica del girone A di Promozione, al termine della penultima giornata disputata oggi. A Mogoro il Castiadas supera di misura la Freccia Parte Montis (0-1). Vittoria con lo stesso punteggio anche per l’altra capolista, il Guspini, che piega il Cus Cagliari per 1-0.
Resta a una sola lunghezza dalla vetta la Villacidrese, corsara a Cagliari sul campo del Pirri con il risultato di 1-2.
Successo esterno anche per il Terralba, quarta forza del campionato, che espugna il “Virgilio Porcu” di Selargius imponendosi per 3-4. Cade invece il Vecchio Borgo Sant’Elia, sconfitto 0-1 a Uta.
Altro colpo della Baunese, vittoriosa 1-2 sul campo del Samugheo. Segnali incoraggianti dal fanalino di coda Ovodda, che conquista tre punti preziosi vincendo 0-1 a Jerzu. Vittoria esterna (0-1) anche per l’Atletico Cagliari sull’ostico terreno del Tonara.