A tre giornate dalla fine sono quattro le squadre che si contendono ancora il posto diretto in Eccellenza nel girone A della Promozione. Il Terralba che ieri ha travolto lo Jerzu per 4-1, vola al primo posto con 72 punti, due in più del Castiadas e del Guspini a quota 70 e tre rispetto alla Villacidrese, quarto con 69 punti. Ieri il colpaccio lo ha fatto il Castiadas di Bebo Antinori che con le tribune col tutto esaurito (quest'anno l'ingreso al campo dell'Annunziata è gratuito), ha vinto lo scontro diretto col Guspini addirittura per 5-0 con doppietta di Carboni e gol di Mattea, Fredrich e Miranda. Un pomeriggio da impazzire per i fans locali. Domenica si giocherà un altro scontro al vertice fra Guspini e Terralba, mentre il Castiadas sarà ospite dell'Uta di Antonio Madau. Una domenica importantissima con lo scontro ad alta quota anche fra Arborea e Villacidrese. Un campionato straordinariamente interessante, con Terralba, Castiadas, Guspini e Villacidrese che si danno battaglia da inizio stagione. In coda è ugualmente lotta aperta. A star peggio sono ovviamente le ultime tre: Tonara è ultimo con 21 punti. Freccia e Baunse sono appena sopra, con 23 punti.

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