Giornata intensa nel Girone A di Promozione, con risultati che confermano l’equilibrio in vetta e la lotta serrata per la promozione. Dopo la vittoria del Guspini per 4-2 sull’Atletico Cagliari, Terralba, Castiadas e Villacidrese rispondono colpo su colpo, mantenendo aperta la corsa al primato.

Il Terralba espugna (0-1) il campo del Cus Cagliari e resta a un punto dal Guspini, mentre il Castiadas travolge 4-1 l’Ovodda e conferma la terza posizione. Non da meno la Villacidrese, che batte 1-0 la Freccia Parte Montis e sale a quota 66 punti.

Nelle altre gare, l’Arborea supera 2-0 il Samugheo, il Cannonau Jerzu Picchi batte 1-0 la Baunese nel delicatissimo scontro diretto, mentre il Vecchio Borgo Sant'Elia passa 1-0 sul Tonara. Pareggi nel derby tra Selargius e Calcio Pirri (1-1) e nella sfida tra Uta e Tharros (1-1).

La classifica vede ora il Guspini al comando con 70 punti, seguito da Terralba (69), Castiadas (67) e Villacidrese (66). Arborea occupa la quinta posizione con 48 punti, davanti a Selargius (47) e Vecchio Borgo Sant'Elia (45).

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