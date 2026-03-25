A cinque gare dal termine della stagione nel girone A di Promozione, i verdetti sono ancora tutti da definire. Per il primo posto sono in corsa le prime quattro della classifica, al momento racchiuse in appena quattro punti. Nell’ultimo turno il Guspini di Cristian Dessì è tornato al comando grazie al mezzo passo falso del Terralba e ora vanta un punto di vantaggio. Ne hanno approfittato per avvicinarsi alla vetta anche Castiadas e Villacidrese, staccate rispettivamente di tre e quattro lunghezze.

In programma restano ancora due scontri diretti: tra due turni Castiadas-Guspini e, nella giornata successiva, Guspini-Terralba. Ma per nessuna ci saranno partite facili. Al quinto posto c’è il Selargius, braccato dall’Arborea. Tuttavia, la quinta difficilmente disputerà i playoff, considerato il notevole ritardo (20 punti dalla seconda).

In coda, la giornata ha sorriso soltanto alla Freccia Parte Montis. La squadra di Mogoro ha battuto e agganciato in penultima posizione la Baunese, lasciando l’ultimo posto al Tonara. Un punto lo ha ottenuto anche l’Ovodda. Le altre in corsa per la salvezza hanno tutte perso. Anche qui è bagarre, con le ultime sei squadre racchiuse in appena sei punti.

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