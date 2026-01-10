Nell'ultima gara giocata in serata per il girone A della Promozione il Cus Cagliari ha travolto il Freccia Parte Montis di Mogoro con un secco 3-0.

Con questo risultato gli universitari scavalcano l'Uta portandosi al centro della classifica con 22 punti.

La squadra di Mogoro resta in fondo alla classifica con 10 punti. 

