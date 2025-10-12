Castiadas e Terralba rispondono al successo del Guspini, che nell’anticipo di ieri aveva battuto il Tonara per 3-0, e si riportano a quattro punti dalla vetta.

I sarrabesi di Bebo Antinori superano la Baunese per 4-2, nonostante lo svantaggio iniziale firmato da Tegas. La reazione biancoverde non si fa attendere: pareggio dello scatenato Bapignini, poi Cadoni firma il sorpasso. Miranda e Ridolfi mettono al sicuro il risultato, prima del gol finale di Incollu che accorcia le distanze.

Vittoria di misura per il Terralba, che supera 1-0 l’Atletico Cagliari.

Continua il buon momento del Selargius, ora quarto in classifica: la squadra di Federico Cocco si impone 3-0 sul campo della Freccia Parte Montis a Mogoro.

Successo esterno anche per l’Arborea, che espugna il campo dello Jerzu con un pirotecnico 3-2.

Finiscono 0-0 il derby tra Cus Cagliari e Calcio Pirri, e la sfida tra Tharros e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Pareggio per 2-2 tra Ovodda e Villacidrese, mentre l’Uta conquista i tre punti in casa battendo 2-0 il Samugheo.

