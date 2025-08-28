Il Ghilarza piazza un altro colpo importante in vista della nuova stagione e rinforza ulteriormente il centrocampo con l’innesto di Augustin Ivan Passalenti, classe 1997. Il giocatore argentino con passaporto italiano, approdato in Italia nel 2019, porta con sé esperienza, personalità e solidità in mezzo al campo.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Almirante Brown, storico club di Buenos Aires, Passalenti ha maturato negli ultimi anni un buon percorso nel calcio dilettantistico italiano, indossando le maglie di squadre sarde come Porto Rotondo, Nuorese e Arborea, tra Eccellenza e Promozione.

Centrocampista completo, dotato di buona visione di gioco, fisicità e grinta, è pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra giallorossa, in un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di insidie.

Con l’ingaggio di Passalenti, il Ghilarza conferma la volontà di costruire un organico solido, mixando giovani di prospettiva e giocatori esperti, per affrontare la stagione con ambizioni e obiettivi ben chiari.

Il club ha dato il benvenuto al nuovo acquisto con entusiasmo, sottolineando l'importanza dell'innesto per rafforzare il cuore del gioco.

Un tassello importante nello scacchiere a disposizione del tecnico, che potrà contare su un centrocampista già abituato al calcio sardo e motivato a dare il massimo per i colori giallorossi.

© Riproduzione riservata