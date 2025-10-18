Tra oggi e domani si ritorna in campo per la settima giornata di andata del campionato regionale di Promozione di calcio. Non fanno eccezione le formazioni oristanesi. A inaugurare il weekend di partite, questo pomeriggio, sarà la Freccia Parte Montis.

I mogoresi, nel girone A, stasera alle 17.30, saranno impegnati sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia. L’undici allenato da Giancarlo Boi è reduce da 5 sconfitte di fila e ha all’attivo solamente 1 punto in classifica (ultima posizione in compagnia dell’Atletico Cagliari). Nella trasferta cagliaritana cercherà di rimettersi in marcia mettendo qualche punto in cascina. Il Vecchio Borgo Sant’Elia, a sua volta, arriva dal pareggio per 0-0 contro la Tharros. Biancorossi che, invece, scenderanno in campo domani, alle 16 (come tutte le altre sfide domenicali), sul campo dell’Atletico Cagliari. Il big match sarà però quello di Arborea, con i padroni di casa che ospiteranno la capolista Guspini (6 vittorie in altrettante gare). La compagine guidata da Nicola Battolu arriva dalla vittoria di Jerzu (2-3) e dal 4-3 subito dai “cugini” del Terralba F. Bellu nella gara di andata di Coppa Italia. Terralbesi che, invece, saranno di scena sul campo della Baunese. L’obiettivo è quello di centrare i 3 punti per consolidare la seconda posizione e, magari, rosicchiare qualche punticino all’attuale prima della classe. Chiude il quadro delle oristanesi del girone A, l’impegno del Samugheo, in casa, contro un Cus Cagliari in ripresa.

Nel girone B sfida in casa per il Bosa, reduce da 5 vittorie di fila in campionato e dallo stop contro Alghero in Coppa Italia, che andrà ad affrontare la San Giorgio Perfugas, compagine che occupa le posizioni di centro classifica. Giocherà ad Arzachena, infine, il Ghilarza, con l’intento di riscattare la sconfitta subita nel turno scorso.

