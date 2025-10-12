Nel primo inciampo stagionale l’Arzachena ci ha messo del suo. Dopo il 2-0 subito ieri dall’Usinese, nello scontro dei piani alti del girone B di Promozione, Mauro Ottaviani non si nasconde. «Ci è mancato solo il gol, sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni clamorose», spiega il tecnico degli smeraldini analizzando il match della 6ª giornata di campionato.

«La sconfitta ci penalizza troppo. In una partita di calcio concedi sempre qualcosa agli avversari e loro sono stati bravi a sfruttare due occasioni facendoci gol, mentre noi non abbiamo segnato nelle cinque o sei che abbiamo avuto, e secondo me questa è stata l’unica differenza», aggiunge poi.

«I ragazzi si stanno impegnando tutta la settimana e stanno facendo bene, sono contento della prestazione. Ci manca un po’ di attenzione e di cattiveria per segnare e chiudere prima le partite: se le tieni in bilico diventa difficile, ma con un po’ di esperienza – conclude Ottaviani – miglioreremo».

In classifica i biancoverdi scivolano al sesto posto, a pari punti (13) con Bonorva e Coghinas, avversaria quest’ultima mercoledì, nella seconda trasferta in cinque giorni, per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

