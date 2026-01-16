Promozione, Bonorva e Stintino aprono gli anticipi del girone BIn campo anche Macomerese-Ozierese e Arzachena-Thiesi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato 17 gennaio, si giocano tre anticipi del girone B della Pomozione. In campo alle 15 Bonorva-Stintino, alle 15:30 Macomerese-Ozierese e alle 16 Arzachena-Thiesi.
Tutte le altre gare del girone A e del girone B sono in calendario per domenica 18 gennaio.
Per il girone A: Arborea-Terralba, Jerzu-Cus, Pirri-Baunese, Freccia-Ovodda, Guspini-Uta, Samugheo-Atletico Cagliari, Selargius-Castiadas, Tonara-Tharros e Villacidrese-Sant'Elia.
Per il girone B: Bosa-Tuttavista, Companedda-San Giorgio, Castelsardo-Li Punti, Coghinas-Alghero, Luogosanto-Bono, Usinese-Ghilarza.