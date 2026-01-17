Scenderanno in campo domani i due gironi della Promozione regionale di calcio. Tra le gare in programma, nel girone A, spicca il derby tra Arborea e Terralba F. Bellu.

Al “Gino Neri” saranno di fronte due squadre che hanno ambizioni d’alta classifica. I gialloblu sono nel gruppo di 4 squadre (oltre all’Arborea anche Vecchio Borgo Sant’Elia, Tharros e Selargius) a quota 26 punti, in lizza per i playoff; i terralbesi, invece, occupano la terza posizione, con 40 punti, assieme al Guspini. I precedenti stagionali hanno visto in campionato la vittoria del Terralba (1-0), mentre in Coppa Italia è stato l’Arborea a passare il turno. Per la sfida di domenica fari puntati sui due attacchi. Nelle fila dell’Arborea spicca Marco Atzeni, con 8 reti, mentre la formazione guidata da Daniele Porcu può affidarsi al capocannoniere del girone, Andrea Sanna con 15 reti. Tra gli impegni delle altre oristanesi, in trasferta sarà la Tharros, che cercherà di confermare le buone sensazioni delle ultime giornate sul campo del Tonara. Oristanesi che arrivano, infatti, da un buon momento di forma (culminato con la vittoria per 1-0 contro Samugheo), mentre i tonaresi sono reduci dalla sconfitta nel recupero contro il Terralba (2-1). Chi cerca punti dopo un periodo non positivo (4 sconfitte nelle ultime 4 uscite) è il Samugheo, che attende la visita dell’Atletico Cagliari, formazione con un solo punto di vantaggio in classifica dall’undici allenato da Giorgio Ferraro. Importante scontro salvezza per la Freccia Parte Montis che ospita l’Ovodda. I padroni di casa, ultimi con 10 punti e reduci da un filotto di 6 sconfitte di fila, cercheranno punti contro la penultima, ferma a 12.

Nel girone B impegno casalingo per il Bosa che ospita il Tuttavista Galtellì, ultima in classifica con 6 punti. I bosani sono alla ricerca della vittoria dopo 5 stop nelle ultime 5 gare. Il Ghilarza, invece, giocherà sul campo dell’Usinese, formazione impegnata nella lotta playoff. Ghilarzesi che puntano a fare punti per dare continuità alla bella vittoria del turno scorso contro il Luogosanto (3-0).

