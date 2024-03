Monastir a tre punti dall’Eccellenza a sette gare dalla fine del campionato. La capolista del girone A di Promozione, ancora imbattuta, si è imposta (0-2) ad Arzana sull’Idolo e adesso ha un vantaggio di 19 punti sul Castiadas. Il Cus Cagliari supera (1-0) in casa il Selargius e si porta a meno uno dal terzo posto, occupato dal Terralba. Cadono in casa Pirri e Orrolese rispettivamente (2-3 e 1-2) con Villamassargia e Verde Isola. Sempre in chiave playoff il Guspini travolte (3-0) il Tortolì. Vittoria (1-0) preziosa per il discorso salvezza dell’Atletico Cagliari con il Gonnosfanadiga.

Nel girone B, rallenta la Nuorese bloccata (1-1) sul campo del Porto Torres ed agganciata in vetta dall’Usinese che ha rifilato un poker (0-4) al Bonorva. L’Alghero s’impone (0-1) sul terreno di gioco dell’Abbasanta e si porta ad una sola lunghezza dalla due squadre di testa. La Macomerese vince (2-3) a Posada e si rimette in corsa per il primato, ora a meno tre. Le altre Coghinas-Siniscola 3-1, Luogosanto-Lanteri 1-1 e Santa Giusta-Tuttavista 1-4.

© Riproduzione riservata